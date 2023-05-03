报告：2022年中国在澳洲投资有增长 但仍低于历史水平

由毕马威和悉尼大学商学院发布的一份报告显示，去年中国增加了在澳大利亚的投资，是2016年以来首次年度增长，但仍远低于历史水平。

据《华尔街日报》报道，这份报告显示，中国的投资主要针对铁矿石、黄金和锂等矿产项目，而针对商业房地产的投资进一步萎缩。

澳洲正试图修复与中国的关系。在冠病疫情期间，澳洲政府曾要求对冠病来源展开调查，激怒了中国政府。冠病病毒最早是在中国被发现的。

2022年，中国在澳洲的投资总额为14.2亿美元（下同，约18.94亿新元），比2021年的5.85亿美元增长一倍多，但仍远低于2011年至2017年每年约100亿美元的投资额。2008年，在澳洲矿业投资热潮中，中国企业的投资更是高达162.0亿美元。

报告称：“2022年好于2021年，但仍是2007年以来中国投资额的次低年份，显示尚未走出周期低谷。”

报告说，中国去年对外直接投资总额增长2.8%，正从2019至2020年的低谷中逐步恢复。

报告也写道，随着中国经济从持续近三年的严格的疫情防控中反弹，“加上澳中双边关系趋于稳定，一些中国投资者可能再次考虑在澳洲的投资机会”。

在中国经济从疫情低谷中反弹的过程中，中国也很可能需要更多能源和大宗商品。中国在年初取消了对澳洲煤炭的非正式禁令，并同意采取措施，解决与澳洲在大麦方面的贸易纠纷。

不过，据参与撰写报告的悉尼大学商学院中国商业和管理学教授亨德里施克（Hans Hendrischke）说，澳洲更严格的投资审查和中国政府对资本外逃的担忧，可能成为投资全面恢复的重大障碍。