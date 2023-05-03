爱尔兰外长驳斥欧洲被夹在中美之间说法

爱尔兰外长马丁（Micheal Martin）驳斥欧洲被夹在北京和华盛顿之间的说法，并批评中国的人权问题和在俄乌战争上的立场。

据彭博社报道，兼任爱尔兰副总理的马丁星期二（5月2日）在都柏林的演讲中说，“很多人都在讨论美中竞争，以及欧盟需要避免被夹在这两个霸主之间；以建立并维护其‘战略自主’”，但他“不同意这种说法。”

此前，法国总统马克龙结束访华行程后接受媒体访问时，强调欧洲应避免卷入台海危机，寻求战略自主，不应做美国的附庸与追随者。

马丁表示，爱尔兰将继续与中国保持稳健的贸易关系，同时致力于努力应对气候变化，追求可持续发展和人权，并建立全球贸易和投资体系。

但他抨击北京拒绝承认俄罗斯发动了对乌克兰的战争，并敦促中国利用其 “重要影响力”来结束莫斯科的入侵。

在台湾问题上，马丁呼吁中国大陆避免升级局势，强调“任何以武力改变现状的企图都不可接受”。他还补充说，爱尔兰继续尊重一个中国政策。

马丁还引用一份联合国报告批评中国的人权问题，这份报告指新疆存在 “对维吾尔族和其他以穆斯林为主的少数民族成员实行任意和歧视性拘留”的情况。他说，报告称这种情况 “可能构成国际犯罪，特别是反人类罪”。

马丁称，爱尔兰官员会继续访问中国，支持企业和双边贸易。

他也补充说，“但我们并不天真”，“中国的世界观与我们的不同。我们的利益和价值观不同。这一现实将不可避免地影响我们的交往方式。”

据了解，爱尔兰和中国之间双边贸易总额在2021年达到345亿欧元（约507亿新元）。