统计：中国截至去年底有共青团员7358.3万名

中国共产主义青年团中央委员会（简称共青团中央）发布的统计公报显示，截至2022年12月底，中国共有共青团员7358.3万名，共青团组织409.3万个。

新华社星期三（5月3日）上午报道上述消息，并称共青团的地方委员会有3000个，基层团（工）委18.9万个，团（总）支部390.1万个。学校团组织186.8万个，团员4016.3万名。

此外，企业团组织81.4万个，团员657.9万名；机关事业单位团组织35.0万个，团员445.1万名；城市街道、乡镇、社区（居委会）、行政村团组织88.9万个，团员2012.2万名；社会组织和其他领域团组织17.2万个，团员226.8万名。

据共青团官网介绍，共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中共的助手和后备军。团的中央委员会受中共中央委员会领导，在团的全国代表大会闭会期间领导团的全部工作。共青团中央直属机关是团的中央委员会的执行机构，同时，承担中华全国青年联合会、中华全国学生联合会、中国少年先锋队全国工作委员会秘书机构职能。

共青团中央直属机关的主要职能包括组织开展青少年思想政治教育、发动青年为经济社会发展作贡献、服务青少年成长发展、促进各族各界青年团结，以及做好青年外事工作。