港民主党担心区议会在重大议题上将偏向政府

对于香港政府公布的区议会改组方案，港民主党感到失望，主席罗健熙认为，今后区议会在重大议题上有可能偏向政府。

据星岛日报报道，罗健熙星期三（5月3日）早上在港台节目上说，今后区议会主席、间选和委任议员，实际服务的对象是政府而非市民，有重大争议地区议题时，到底是会帮市民还是袒护政府，将成疑问。

罗健熙说，过往区议会在直选制度下，是由下而上监察政府部门、反映市民意见，但新制度变成自上而下，实际权力关系变成“政府指派事情给你做”，失去原有的功能。

他又提到，由于日后委任、间选议员最终都是向委任他们的人负责，即特区政府，与直选最大的区别是，以往大家要受选举洗礼，一定要体察民情、急市民所急，才可连任，而今后由政府委任议员，议员未必能想市民所想。

至于民主党参选意向，罗健熙重申还没有与党友仔细讨论，他同意民主党元老刘慧卿所说，体制内如能保持声音也要尽量保留，即使实际权力不那么大，总好过只有单向意见。

香港特区政府5月2日宣布大幅度改革新一届区议会，将直选议席由以往的九成减至两成，以防止激进政治立场人士进入议会。在新方案下，今年年底举行的新一届区议会将会有470名区议员，由委任议员、地区委员会界别选举产生的议员、区议会地方选区选举产生的议员，以4:4:2的比例组成。