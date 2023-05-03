汇丰季度业绩创纪录 受中国重新开放提振

汇丰控股星期二（5月2日）公布了创纪录的季度业绩，推动其在伦敦上市的股票上涨3.26%。中国对汇丰控股的业绩是一个重要推动因素。

据《华尔街日报》报道，汇丰控股的业务分成三个部门，分别是工商金融、环球银行及资本市场和财富管理及个人银行；这三个部门均实现增长，其中财富管理及个人银行业务出现井喷式增长。

财富管理及个人银行业务的税前利润是上年同期的四倍多，占汇丰控股第一季度税前利润的41%。汇丰控股称，其中一个很大的原因是，中国大陆结束数年严格的冠病疫情限制措施重新开放边境后，客户活动增加。

汇丰控股首席财务官埃赫德里（Georges Elhedery）称，大量大陆游客涌入香港，这提振了包括寿险产品在内的财富管理业务。

该行还报告说，一些香港客户正在将支票和储蓄账户的存款转移到利率相对较高的定期存款上。

汇丰控股是香港占主导地位的零售银行，该行目前正在调整其全球业务，将更多资源集中在亚洲地区。长期以来，这家英国银行的大部分税前利润都来自亚洲。

汇丰控股行政总裁祈耀年（Noel Quinn）星期二告诉投资者，中国的重新开放可能会进一步提速。全球企业对借贷仍持谨慎态度，他认为这种情况还会持续一段时间。

但他表示，中国的反弹速度可能比其他地区更快，有助于提振亚洲其它地方。

祈耀年也说，他认为亚洲的贷款增长在短期内会进一步加快。