中国热门景点“代排队”服务火热

中国网络平台上的“代排队”服务，最近因“五一”假期的人潮而大受欢迎。

据红星新闻报道，中国各地的热门旅游景点和城市在五一假期期间涌现了大量游客。美团数据显示，截至4月29日中午12点，五一假期首日景点门票订单量同比2019年时段翻倍增长；携程数据也显示，该平台在当天的整体旅游订单量同比去年五一首日增长超10倍。

报道引述从深圳到西安旅游的牛姓女士说：“出来玩就做好了要排队的准备，而且去的又是热门城市，但没想到一天花在排队上的时间有三四个小时，都快赶上玩和吃饭的时间了。”

在这背景下，一些商家瞅准时机，在网络平台上推出了“代排队”服务。

一位不具名、来自某热门城市的“代排队”卖家向红星新闻说：“一般都会给你排到的。外地游客来玩，时间很宝贵，花在排队上不值当，我们赚的就是这个等待时间的钱。”从其成交记录及买家评价看，多数买家对这类服务相对满意。

报道引述陕西德尊律师事务所主任陈灏认为，目前法律没有明文禁止“代排队”服务。他阐述，从法律角度来讲，只要是双方自愿协商达成一致，且本身并没有社会危害性，那么通常意义上是合法的，不构成违法。

河南泽槿律师事务所主任付建分析，“代排队”业务的红火，反映的是人们消费意愿和消费能力的提升。他说，该业务的开展，本质上是一种双方合同行为，受到民事合同法的规制和调整。但“代排”市场缺乏规范管理，也容易滋生违法风险。

比如，在网络上临时找的“代排队”人员可能收了钱并不真的提供服务，或者是没能按要求提供服务，消费者线上付款后，有被违约或遭遇诈骗的风险。

付建提醒，“代排队”也可能出现一人同时为多人代为排队，扰乱正常市场秩序、损害其他正常排队的消费者权益的行为。他也说，如果“代排队”业务火爆，还很有可能出现囤积居奇、涉嫌违反物价法的“黄牛”行为。



