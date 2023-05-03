香港警队招募取消最低身高要求 增设中英文笔试

香港特区政府警务处宣布，警队招募调整多项入职要求，取消最低身高及体重要求，增设“中英文笔试”。

综合香港01和《星岛日报》报道，香港警方人事部人力资源科总警司郭美森说，为加强警队在人力市场的竞争力，在维持整体质素及价值观的大前提下，警队将从星期五（5月5日）起调整其中三项入职要求。

在新要求下，香港警队会增设“警员中英文笔试”，供未达中学文凭试（DSE）中英文第二级的投考者应考，完成并通过约60条选择题笔试，即等同具DSE中英文考获第二级的成绩。通过笔试的投考者被视为符合警员职位的语文能力要求，相关成绩永久有效。

警队也将取消最低身高及体重要求，以及取消对佩戴矫视工具的投考者进行不佩戴矫视工具的视觉敏锐度测试，即投考者在佩戴眼镜或隐形眼镜的情况下通过相关测试，会被视为符合视力要求。

郭美森认为，此次调整是“拆墙松绑”，提供弹性广纳入才，可让更多具备不同能力的人士加入遴选。

香港警方重申，调整入职要求不等同降低能力要求，投考者仍然要经过严格遴选，进入学堂后会接受训练，必定是具备体质和能力的执法者。

香港警队在去年11月及今年4月，也先后到大陆的广东、福建、北京、武汉等，招募在大陆升学的港生，收到155份申请，当中有来自北京大学、清华大学等的申请者。警队也将于本月15至27日，到广东暨南大学及福建华侨大学招募。