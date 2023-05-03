习近平回信农大学生：厚植爱农情怀 在乡村振兴舞台建功立业

中共总书记习近平近日给中国农业大学科技小院的学生们回信，鼓励他们结合课堂学习和乡村实践，“在乡村振兴的大舞台上建功立业”，并在五四青年节到来之际，向全国青年致以节日祝贺。

据新华社星期三（5月3日）报道，中国农业大学科技小院的学生代表近日给习近平写信，汇报收获和体会，表达“为农业强国建设作贡献的坚定决心”。

习近平在回信中对学生们提出“殷切期望”，并称对学生们深入田间地头和村屯农家，在服务乡村振兴中解民生、治学问，感到欣慰。

他写道，你们在信中说，走进乡土中国深处，才深刻理解什么是实事求是、怎么去联系群众，青年人就要“自找苦吃”，“说得很好”，“新时代中国青年就应该有这股精气神”。

习近平寄望学生们志存高远、脚踏实地，把课堂学习和乡村实践紧密结合起来，厚植爱农情怀，练就兴农本领，在乡村振兴的大舞台上建功立业，为加快推进农业农村现代化、全面建设社会主义现代化国家贡献青春力量。

中国农业大学2009年在河北省曲周县探索成立科技小院，把农业专业学位研究生派驻到农业生产一线，在完成知识、理论学习的基础上，研究解决农业农村发展中的实际问题，培养农业高层次人才。

该校已在中国全国24个省区市的91个县市区旗建立了139个科技小院。