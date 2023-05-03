汉翔董事长：期望美支持台自主研发下一代战机

台湾国防承包商汉翔航空公司董事长胡开宏说，台湾期望美国能支持台湾自主开发下一代战机。

综合台湾《联合报》和路透社报道，外贸协会与美台商会星期三（5月3日）早上举行台美国防产业合作论坛。胡开宏在论坛上发表演讲时说，以战机等航空产业而言，台美具备合作机会，包括新式高教机、新式初教机、下一代战机、F-16V战机相关业务、无人机等项目，都具备国际合作商机。

胡开宏指出，虽然高教机案外型设计、结构设置、组装、飞控软体等核心术都由台湾自行研发，自制率达55%，但部分关键系统件仍需外购。

胡开宏表示，台湾期望美国支持台湾自主研发，尤其是在战机发动机、航电系统、飞控、环控系统等方面，甚至即将接棒新式高教机的新式初教机开发，都有台美合作的机会。

由于担忧会激怒北京，大多数国家不会向台湾出售武器，甚至经常向台湾出售武器的美国也不愿意向台湾提供其最先进的战斗机，如F-22或F-35。这促使台湾政府大力推动台机台造，自主研发战机，而寻求美国等国家向台湾提供技术，或向美国购买零件。

台湾在2017年宣布了下一代战斗机计划，其中包括具备隐形技术的战机，但此后台湾官方没有给出计划实施的细节。

目前，台湾空军规划在2026年前完成66架勇鹰高教机采购，以更换老化的台美合制AT-3自强号高教机和美制F-5战斗机，每架勇鹰高教机造价686亿新台币（29.8亿新元）。同时，台军也规划从明年起至2029年六年内委托中科院执行新型“初级教练机”研制案。这些战机都将由汉翔公司制造。

针对交付时程，胡开宏说，在新式高教机方面，汉翔依专案期程完成各阶段任务，截至2022年依约交运10架，2023年将进入量产高峰，全案2026年完成全数66架交付空军。