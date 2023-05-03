台外长：没有一个国家在演练撤侨

针对早前有报道称美国要求台军汉光演习中首度纳入“撤侨”课目，台湾外长吴钊燮说，台湾外交部一一确认，“没有一个国家”演练撤侨。

据台媒中央社报道，吴钊燮星期三（5月3日）在台湾立法院外交及国防委员会报告并备询。国民党立委马文君质询关切军购延宕议题，并称汉光演习将依美国要求演练撤侨等项目是警讯，包括日本、菲律宾、印度尼西亚曾提出撤侨计划，其他国家是否对外交部提出要求。

吴钊燮答询时说，有关军购延宕议题，美国国会议员正全力协助台湾推动，外交部将尽全力协助国防部处理此事。

至于撤侨一事，吴钊燮强调，外交部一一确认，“没有一个国家他们有在演练撤侨”；他说，每个外馆皆有紧急应变计划，每年都会盘点需修改之处，先前美国处理的项目是为针对发生地震时的处理能力，“有关撤侨，没有这件事情”。

台湾《联合报》星期一（5月1日）报道，汉光39号电脑辅助指挥所演习5月15日至19日实施，外传美国建议汉光演习纳入战时开设空中安全走廊，撤离美侨在内等各国侨民的课目。

报道称，台湾过去从未有任何撤侨计划与模拟，美国方面也未和台湾外交部有相关协定。但在台湾的美侨大多曾向美国在台协会台北办事处登记紧急联络方式，以方便撤离。

据国防部军事新闻通讯社报道，台湾国防部对此回应，媒体报道与事实不符。