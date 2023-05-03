中国纺织服装累计出口同比下降6.8%

2023年第一季度，中国纺织服装累计出口672.3亿美元（下同，约896.6亿新元），同比下降6.8%。

财新网星期三（5月3日）报道上述消息，并称在“中国制造”的各类别商品中，纺织服装的下行压力最大。

据报道，在4月举行的广交会上，纺织服装行业共有逾4600家企业参展，约占全部参展企业数量的1/8。其中，有两家参展商均称，主要市场纷纷限制原材料产地，诸多企业将供应链转移至国外，是该行业出口下滑的最主要原因。

一位熟悉广东省纺织服装行业的人士告诉财新网，在最近一两年里，纺织服装行业加速产业转移，仅在广东一省，“可能已经有30%的产能转移到国外”。中国纺织品进出口商会（简称纺织商会）的数据显示，在2023年第一季度，广东省的服装出口额同比下降15%。

纺织商会的数据显示，当前美国、欧盟、亚细安（中国称东盟）、日本是中国服装出口的主要市场，分别占2023年一季度全国出口份额的19.7%、14.1%、11.6%和9%。在第一季度，中国对美国出口服装69.3亿美元，同比下降16.2%；对欧盟出口49.7亿美元，同比下降23.7%；对日本出口31.6亿美元，同比下降8%。

仅有亚细安市场成为中国服装出口的增长点。纺织商会数据显示，在第一季度，中国对亚细安出口服装40.8亿美元，同比增长30.1%，其中对越南、新加坡出口分别增长229.9%和117.6%。

纺织商会材料显示，中国在发达经济体和主要服装消费市场的份额呈现下滑趋势。在2023年前两个月，中国占美国、欧盟、日本、英国、加拿大、韩国、澳大利亚服装进口市场份额分别为20.5%、27.2%、48.7%、24.1%、30%、28.2%和60.4%，其中在美国、欧盟、日本、英国、韩国、澳大利亚、加拿大市场份额同比分别减少5.0、3.7、7.4、3.4、0.9、5.4和1.3个百分点。

纺织商会向财新网称，展望全年，中国纺织服装出口增长面临较大压力。