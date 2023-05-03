国民党5月征召总统候选人 朱立伦强调不包括自己

国民党将于本月正式宣布总统候选人，党主席朱立伦表明，国民党会提出最强候选人，但不会包括他自己。

据台湾《上报》报道，国民党将采取征召方式决定总统候选人人选，因人选迟未出炉，令党内及蓝营支持者焦虑。朱立伦星期三（5月3日）下午在国民党中常会上明确表示，会在这个月提出最强、最好的候选人。

朱立伦说，大家都看到民进党的无能、专制，让台湾陷入困境，民进党的专制甚至可以操控司法，对付在野党、掌控独立机关、控制民意。他指出，面对年底选举，党中央分阶段提名立委候选人，面对更重要的总统大选，党也将在这个月提出最强、最好的候选人。

他表示，整个提名过程当中，他坚定“无私无我”立场之外，也会为了党务工作任劳任怨，甚至任谤任辱，就是为了台湾赢、“中华民国”赢和下一代的幸福，国民党一定会坚持这样的立场不会改变。

朱立伦喊话，任何恶意的中伤、污辱性的攻击，都不会改变他无私无我的态度，“最强名单绝对没有包括我，没有我，没有我，没有包括我。”

朱立伦接着呼吁，大家唯有团结才有胜选的希望，每一个人都是团结的助力，不要造成对立的根源，希望大家都放下自我，小我小一点、大我大一点，这样才能够真正的团结奋斗、并肩作战，最后才能够胜利成功。