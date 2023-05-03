任泽平：淄博烧烤为山东赢得难得的加分

中国山东省淄博市最近因“淄博烧烤”爆红，成为网红旅游城市。中国民营经济研究会副会长任泽平认为，这为近年转型压力倍增的山东赢得难得的加分。

任泽平星期三（5月3日）在微信公号“泽平宏观”发文说，最近淄博烧烤火爆出圈，而且热度持续。他作为经济学者，给出了三点思考和建议。第一，淄博烧烤，考的不仅是肉，更是城市营商环境。

任泽平说，过去有的城市经常出现在假期期间借机宰客现象，天价龙虾，天价酒水等等，游客和店家纠纷，地方政府不作为，伤害的不仅是消费者信心，更是城市的形象和营商环境，此前曾经爆出负面新闻的三亚和青岛应该好好反思和整改。

他写道：“淄博，一个没有过硬的自然环境的工业老城靠自己过硬的真诚感动了大众。这次淄博赢得的不仅是名气，更是大众对淄博营商环境的好口碑，烟火气、不宰客、不大幅涨价、不短视、注意治安、诚信经营等，在新媒体时代，这些很容易得到传播并获得正面反馈。”

其次，淄博烧烤，展现的是大山东工业老城迫切谋求发展的进取心，值得点赞。任泽平阐述，以前山东自居工业基础雄厚，自然环境优越，人口大省，在重化工业往创新驱动高质量发展阶段，落下了脚步，出现了危机感，甚至负面新闻不断，一度被认为将成为下一个东北，跟江浙的差距拉大。

他说，在新时代新发展阶段，山东面临重化工业转型滞后、官本位文化、市场化程度不高、民营经济不发达、营商环境亟待提升等一系列问题，但是这些年山东各界对发展的危机感明显提升，对发展的进取心明显提升，淄博是一个典型案例。

他表示，相信只要坚持市场化方向、深化改革、加大招商引资力度、改善营商环境、提振民营经济信心，山东一定能凤凰涅槃。

最后，任泽平认为淄博出圈的是烧烤，而不是某项重大技术突破或重大高新技术产业集群形成，这暴露了山东产业短板。

他指出，长三角、珠三角这些年在新基建、新能源、锂电、半导体、生物医药、互联网经济等领域突飞猛进，实现了产业转型升级，而且产业配套能力明显提升并建立优势；反观山东，大的企业和产业还是那老三样，在创新驱动高质量发展，缺少新经济、新产业、新技术、新思路。

任泽平说，希望山东能够拿出勇气和魄力，推动新一轮改革开放，抓住新一轮产业技术革命的新机遇，实现换道超车。