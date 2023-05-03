郭台铭再主张在全台县市建造小型核电站

正积极争取国民党提名参选2024台湾总统选举的鸿海创办人郭台铭，虽然早前才因发表高雄缺电、应建核电厂的言论致歉，但他星期二（5月2日）仍主张应在全台县市建造小型核电厂来解决缺电危机。

据台湾《上报》报道，郭台铭星期二到左营果峰社区与乡亲开启座谈交流，其中提到自己先前针对能源做出“不当表述”，也坦言自己对高雄不太熟悉，才会指出要在高雄半屏山建核电厂，对此向民众再次致歉，也再次强调自己绝无恶意。

不过，郭台铭说，核能发电是大众不敢讨论的议题，也因此在自己提出后引起各界批判。他仍认为，在缺电的情况下，台湾的工业和经济无法发展，连带将影响民生问题，因此持续发展“安全的新能源”非常重要，核能便是其中之一。

郭台铭表示，希望能在安全的前提下，在全台各县市都建造面积、体积都仅有十分之一的小型核电厂。他主张，核能发电应成为重新考量的选项之一，科技为备战的基础，因此能源问题必须及早解决，也能避免拖延台湾经济发展。

但郭台铭补充，可等到10年、20年后，美国及日本等大国在核融合发电有成功经验后，再将技术搬进台湾。他说，台积电掌控世界先进制程，并欲在高雄设置半导体厂，却被美国、日本的相继争取下而延宕计划，连带影响高雄的发展，因此在发展高科技前，应先备妥电力等能源，所以才会提出重启核四、开发核能等议题。

郭台铭星期一（5月1日）在高雄一场讲座上说，台积电对在高雄设厂迟疑，最大原因是怕缺电，提议在高雄半屏山设立小型核能厂，被绿营人士批评是天方夜谭，不切实际。郭台铭随后称自己仓促发言，并为此致歉。