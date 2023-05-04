美民主党参议员拟起草对华新议案：限制中国获尖端技术

美国民主党参议员宣布开始起草一项新的对华全面法案，其中包括限制中国获取尖端技术、限制对华投资以及阻止中国大陆挑起与台湾或该地区其他美国盟友的冲突。

据彭博社报道，美国参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）将在华盛顿时间星期三（5月3日）中午与委员会主席在新闻发布会上宣布这一计划。据一名知情人士透露，他们的目标是制定一个可在未来几个月内进行表决的提案。

据报道，这一揽子提案将涵盖五个重点领域。第一是限制中国获取尖端技术，包括加强出口管制法及阻止北京发展先进技术。

第二是限制对华投资。 彭博社获得的计划纲要显示，这意味着阻止美国资金流向中国公司。这与美国总统拜登早前拟签的一项有关限制对华部分投资的行政令相符，美国计划在本月晚些时候举行的七国集团(G7)峰会期间寻求盟友支持。

提案第三点是增加美国国内对关键技术领域的投资；第四是制定替代性的海外援助计划，抗衡中国在亚洲的“一带一路”倡议；最后一点是“阻止中国挑起与台湾或该地区其他美国盟友的冲突”。

据报道，目前尚不清楚这一提案是否会在共和党控制的众议院通过。民主党控制的众议院去年批准了对美国半导体制造业规模520亿美元（约690亿新元）的《晶片与科学法》补贴和激励措施，作为对华竞争法案的一部分。当时还未成为美国众议院议长的共和党领袖麦卡锡对该法案投了反对票。

报道称，麦卡锡赞成加强美国与台湾的关系，还在4月初接待了台湾总统蔡英文，因此预计提案中的国家安全部分在国会过关的可能性较大。