美国务卿布林肯希望重新安排今年访华

美国国务卿布林肯说，希望可以重新安排今年访问中国。他原定今年2月出访北京，但发生中国高空气球飞入美国的事件后展延了行程。

据美国国务院官网发出的文字实录，布林肯星期三（5月3日）在《华盛顿邮报》举办的世界新闻自由日活动上，回答主持人提问是否希望今年能重新安排访华的问题时说，“是的，而且我认为这很重要，正如拜登总统去年底在峇厘岛与习近平主席会面时所说的那样，我们要在各层级和政府各部门间重新建立固定的沟通渠道”。

布林肯说，美国在与中国竞争，这不是什么秘密，但美国非常希望确保这种竞争不会演变成冲突。

布林肯也提到，世界各国不仅对华盛顿，也对北京发出要求中美两国负责任地管理双边关系的信号。他说：“我们需要给这个关系设定底线。我们需要给它加装一些护栏。要做到这一点的方法就是通过接触。”

此前，英国《金融时报》在4月15日引述四名对中美谈判知情者报道，中国不重新安排布林肯的访问计划，主要是担心美国联邦调查局（FBI）会在他访华期间公布有关中国气球事件的调查结果，也还不清楚拜登政府会如何处理有关调查报告。

知情者说，中国国务委员兼外长秦刚3月于北京在中国发展高层论坛上，向与会的美方官员提及这个问题。据说，秦刚指FBI的调查是导致中美关系难以稳定的又一例子。美方官员则强调，这场危机是因中国气球飞越美国领空引发的。