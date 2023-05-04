南京公墓一出纳贴出个人收款码 截留470多个墓穴款项被判坐牢13年半

中国江苏南京白龙山思亲陵永久华侨公墓有限公司一名出纳多年来截留公款占为己有，还将自己的收款二维码贴在窗口，让客户直接扫码支付。经专项审计，2014年以来，多达477个墓穴的购墓款和部分护墓费被该名出纳侵占、贪污，涉案金额高达2300余万元（人民币，下同，约443万新元），被判处有期徒刑13年六个月，罚金5万元，没收财产750万元。

根据中央纪委国家监委网站发布的通报，2021年底，南京栖霞区纪委监委接到举报，反映“南京白龙山思亲陵永久华侨公墓工作人员向死者亲属索要红包”问题。该区纪委监委工作人员立即展开调查。

调查发现，自2014年以来，白龙山思亲陵永久华侨公墓有限公司出纳杨萍个人账户有大额现金存款，曾购买千万元以上的理财产品，其家人购置有多套门面房……资金往来情况与其个人及家庭收入严重不符，极其异常。经过实地清点，调查组进一步发现，有的墓穴实际已售出却未登记入账。

经过几轮调查后，杨萍交代了其截留公款的事实，称因为很多购墓人不需要正规发票，表示只要墓葬证和收据就行，而收钱、发证都是她负责，她就把收的钱占为己有了。

此后杨萍不断升级作案手法，从只给客户开收据到在网上购买假发票，再到使用作废的增值税专用发票，其作案手法具有很强的隐蔽性。后来杨萍甚至不再通过银行卡转存墓款，而是将自己的收款二维码贴在窗口，让客户直接扫码支付。经专项审计，2014年以来，多达477个墓穴的购墓款和部分护墓费被杨萍侵占、贪污，涉案金额高达2300余万元。

区纪委监委倒查领导责任，以出纳杨萍为突破口，深挖细查、顺藤摸瓜，发现时任公司总经理葛荣士除了管理上的失渎职问题，同样有贪腐行为。

经查，2017年6月至2022年4月间，葛荣士利用职务之便，收受工程老板贿赂，以非法手段侵吞国有财产，违规设立“小金库”供个人挥霍。2022年12月17日，葛荣士因受贿罪、贪污罪、国有公司人员失职罪，被判处有期徒刑九年六个月，罚金70万元。