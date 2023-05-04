财新4月中国制造业PMI回落至49.5

财新星期四（5月4日）公布4月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5，低于3月0.5个百分点，也是今年2月以来首次落至收缩区间。

这一走势与中国国家统计局制造业PMI一致。中国国家统计局近日公布的4月制造业PMI为49.2，低于前值2.7个百分点，为今年以来首次低于荣枯线。

据财新网报道，从分项数据看，制造业供给增速放缓，4月制造业生产指数仍高于荣枯线，但为近三个月来最低，部分企业反映新订单量少于预期，抑制产量增长。需求结束了此前两个月的扩张，当月新订单指数略低于临界点，主要是因为需求相对疲弱、客户消费减少。分三大类产品看，中间品类和投资品类销量下降，抵消消费品类销量的增长。

外需则在3月小幅收缩的基础上反弹，4月新出口订单指数升至扩张区间，但涨幅不大。部分样本企业表示，防疫政策平稳转段后，出口更加便利，支持销售改善，但全球经济低迷，出口订单总量仍无明显起色。

制造业就业情况持续恶化，4月就业指数在收缩区间降至三个月来最低。部分企业在员工自愿离职后没有填补空缺，也有企业为了控制成本而裁员。人手短缺叠加产量不足，导致4月积压业务量指数连续第四个月位于临界点以上，与2月持平，同为2021年11月以来最高。

4月制造业价格下降，原材料购进价格指数、出厂价格指数均处于收缩区间且降至2016年2月、2016年1月以来最低，前者是因为原材料和能源价格下降，后者则反映市场需求不振，企业选择降价促销。数据显示，中间品类的成本和销售价格均下降最快。

报道指出，随着防疫措施优化，供应链持续改善，供应商交货时间指数已连续三个月位于扩张区间，但4月扩张率小幅回落。

尽管供给放缓、需求收缩，制造业企业家对未来生产经营仍抱有较强预期，4月信心指数升至近两年来次高，仅低于今年2月。企业普遍认为，随着疫情影响持续消退，客户需求将会转强，市况将进一步改善，从而支撑增长预期。此外，企业还预期新产品发布、政策扶持、对新设备的投入等会推动增长。