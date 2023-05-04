五一节后首日沪深300指数窄幅波动

在外围市场动荡和中国经济复苏不均衡的影响下，沪深300指数在假期后首个交易日盘初窄幅波动。强劲的假日消费对A股并没有明显提振，消费股与科技股在指数中领跌。

据彭博社报道，沪深300指数当前在平盘上行窄幅波动，可选消费板块跌约1.4%，信息技术板块表现最差，跌逾2%。上证综指则在国有银行等金融股的推动下走高。前一天大跌的港股在星期四（5月4日）反弹。

中国五一旅游等数据亮眼，不过星期天（4月30日）公布的官方采购经理指数显示制造业活动4月份意外萎缩，引发复苏失衡的担忧。此外，美国地区银行股再遭抛售，以及疲软的美国需求数据进一步加剧市场对全球经济迈向衰退的担忧，使得市场情绪一度趋于谨慎。

东北证券在报告中称，4月中共政治局会议更强调高质量发展，海外美国银行危机再次发酵对内外风险偏好有压制，且中美摩擦风险仍有扰动，A股盈利增速小幅改善和五一出行消费火爆，可能提振情绪但影响较小，预计5月A股维持震荡走势。

板块方面，A股旅游股多数获利回吐，西安旅游在深圳一度跌近8%，携程集团在香港迈向五日连跌。影视板块涨跌互现，阿里影业在香港上扬，光线传媒等在A股走低。数据显示，中国五一假期电影票房已经达到13亿元人民币（约2.5亿新元）。