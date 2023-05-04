李家超：区议会改革方案目的是提高特区治理水平

香港政府5月2日公布区议会改革方案，方案包括六大重点，令区议会去政治化，全面贯彻落实“爱国者治港”的原则。香港行政长官李家超星期四（5月4日）受访时说，此次方案的目的是提高特区治理水平，既包含重塑区议会，也包括强化地区治理架构，让市民得以享受更优质的服务。

根据《星岛日报》报道，李家超说，中国国家主席习近平去年七一讲话提出“四点希望”，当中首要是“提高治理水平”，在治理工作上，特区政府层面与地区层面息息相关，此次的完善地区治理建议方案，既包含重塑区议会，也包括强化地区治理架构，强调政府政策一定要“落地”。他说，政府层面与地区层面息息相关，因为政府推出的任何政策最终都要令市民受惠。

李家超还指出，区议会作为为市民提供咨询、服务的区域组织，应回归基本法中的定位。过去政府将一些工作交由区议会处理，导致某些政策到了“落地”环节，政府没有直接参与，无法了解宣传效果及市民的意见。

他相信当议会回归正常，区议员的发展空间会更多，更多表现机会，区议会讨论的问题将会更聚焦焦，“不会讲交通问题时，突然跳到政治问题”，当市民感受到生活质素提高，便会增加对区议员的认可。

李家超表示，政府用人唯才，若区议员做得好，让政府看到，政府很可能委任他成为委员会成员等，媒体就会采访报道，令其知名度和认受性提高。

李家超指出，区议会是特区政府在地区治理体系中的重要一环，政府在设计方案时，既要确保过去的区议会乱象不再发生，同时也要令区议会更好地发挥其职能。他相信有心服务社区的人士透过不同渠道加入区议会，令区议会有更高质素。区议会将结合“地区治理领导委员会”、“地区事项统筹工作组”、“关爱队”等，更好地服务市民。

对于由民政事务专员担任区议会主席，他认为可以在行政主导方面发挥最大作用，令地区治理更优质、更高效。

香港特区政府星期二（5月2日）公布区议会改组方案，将直选议席由以往的九成减至两成，以防止激进政治立场人士进入议会。

新一届区议会也将效法特首和立法会选举，引入资格审查，无论是透过直选、委任或地区委员会互选产生的区议员，都要经由政务司司长领导的资格审查委员会确认是爱国爱港人士。

香港《明报》星期三发表社评文章批评新方案“大削直选议席，过度收紧，实无必要”。