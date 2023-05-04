秦刚将首访巴基斯坦 出席中阿巴外长对话

中国外交部发言人毛宁星期四（5月4日）宣布，中国国务委员兼外交部长秦刚将于5月5日至6日访问巴基斯坦，并在巴基斯坦举行中阿巴三方外长对话。

根据中国外交部官网以问答形式发布的新闻稿，此次是秦刚首次访问巴基斯坦，也是中巴高层近期密集互动的重要一环。访问期间，秦刚将会见巴国家领导人，并同巴外长比拉瓦尔共同主持第四次中巴外长战略对话，就两国关系和国际地区形势进行面对面深入沟通。

发言人说，中国和巴基斯坦互为全天候战略合作伙伴和“铁杆”朋友，两国友谊历久弥坚。去年11月巴总理夏巴兹成功访华，两国领导人一道为中巴关系发展指明方向。两国总理4月27日刚刚举行通话。中方期待通过此访推动落实两国领导人达成的重要共识，进一步深化中巴战略沟通和务实合作，推动构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为地区乃至世界贡献积极力量。

秦刚上月刚在撒马尔罕出席了第四次阿富汗邻国外长会、阿富汗邻国+阿富汗外长对话，主持召开中俄巴伊四国外长阿富汗问题第二次非正式会议。

对于秦刚一个月内再次出席第五次中阿巴三方外长对话，发言人介绍说，当前，阿富汗人民已经度过最困难时期，但仍面临严峻挑战，亟需外界更多支持和帮助。国际社会应加强同阿临时政府的接触对话，支持其重建发展，引导其包容建政、温和施政、睦邻友好、坚决反恐。

发言人还说，阿富汗邻国外长会和中阿巴三方外长对话都是开展涉阿问题交流合作的重要平台，有助于凝聚地区国家在阿问题上的共识。中方期待通过此次中阿巴三方外长对话，同阿巴两国就阿局势及三方合作等交换意见，扩大三国共识，巩固三方互信，携手致力于促进地区和平稳定和发展繁荣。