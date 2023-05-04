中国五一档电影总票房破15亿元人民币

据中国电影数据分析软件灯塔专业版实时数据，截至5月3日晚近8时，中国“五一”档（4月29日至5月3日）电影总票房突破15亿元（人民币，下同，2.88亿新元）。

中新社的报道形容，近20部新片的涌入，令这个五一档期成为“史上最挤”，数量之多不仅创历史同期之最，甚至超过历年春节档。

报道称，“最拥挤”档期带来了更加丰富的类型和题材，动作、喜剧、爱情、灾难、犯罪、动画，可谓一应俱全。然而，从票房成绩看，这个档期的新片中，只有《长空之王》《人生路不熟》《这么多年》《检察风云》等少数影片获得关注。

目前档期票房居首的影片是喜剧电影《人生路不熟》，该片预售阶段并未展现出太强的竞争力，一度以较大差距位居第三。而档期正式启幕后，这部2023年五一档期中唯一一部合家欢喜剧片逐渐显示出强劲势头，票房一路走高以破5亿元的成绩占据头名。

预售阶段起便“一骑绝尘”的档期最大体量制作《长空之王》，目前以4.6亿元的档期票房位列第二。爱情片《这么多年》排在第三名，档期票房1.7亿元。

灯塔数据库数据显示，今年五一档女性购票观众占比超过六成，多部爱情片、动画片女性观众占比突出；年龄上今年五一档有近三分之一的观众在35岁及以上，远高于日常均值。据分析，这主要由于头部影片《长空之王》的35岁及以上观众占比突出，接近四成。

灯塔专业版数据分析师陈晋分析称，在多部影片口碑效应的带动下，五一档大盘票房实现了连续两日逆跌，且前四天大盘票房均突破3亿元，电影市场有明显回暖。