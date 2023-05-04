美媒：中国加紧控制外企可能吓退外商投资

美国媒体报道，中国向外资企业施压的举措可能会挤压中国经济所需的海外资本流入。有迹象显示，中国作为海外投资目的地对除大型跨国公司之外的其他公司的吸引力正在减弱。

《华尔街日报》星期三（5月3日）报道，以外商直接投资这项指标来看，由于冠病封锁措施拖累经济，去年中国的外商直接投资额较上年几乎减半，降至五年来最低水平。其他指标则显示，中国难以吸引到新的外国企业进入。

中国仍在全球投资中吸引到相当大的份额，但流入中国的资金增速未跟上中国经济扩张的步伐，也与20年前中国加入世界贸易组织（WTO）后的外商投资增速相去甚远。

报道称，随着中国政府扩大反间谍法、可能将企业日常活动涵盖在内，以及将矛头对准为跨国公司提供服务的西方咨询公司，外商投资的前景变得更加黯淡。鉴于拜登政府准备对美国在华投资实施新的限制，与美国日益紧张的关系也有可能会限制外商投资。

尤其面临风险的是那些会为中国带来创新理念和尖端技术的新投资，这类投资是经济体提高生产率和居民生活水平的重要渠道。

穆迪分析驻新加坡的亚太首席经济师科克伦（Steve Cochrane）在谈到那些考虑首次进军中国的公司时说，在更加严酷的商业环境下，“他们会三思而后行”。他也说：“如果我现在还没有在中国开展业务，我真的有必要进入吗？”

有经济师分析，保持外商直接投资对实现中国的长期增长至关重要，尽管中国拥有巨大的经济体量，地缘政治影响力也不容小觑，但中国仍是一个中等收入国家，需要外国技术和专业知识来提高生产力，并克服快速老龄化等挑战。

《华尔街日报》引述国际货币基金组织（IMF）前中国部主任、现任康奈尔大学贸易政策和经济学教授普拉萨德（Eswar Prasad）说：“对中国来说，外商直接投资的意义从来都不是真的为了钱，真正的着眼点是所有资金能带来的东西......中国还不具备产生大量创新的能力。”

中国的国际收支数据显示，2022年中国的外商直接投资同比锐减48%，至1800亿美元（下同，约2390亿新元）。国际收支是各经济体追踪外商直接投资的常用指标。

报道也提到，早在最近企业相关波澜发生前，中国作为外商直接投资目的地的吸引力已经受损，原因包括与西方围绕贸易、技术和国家安全问题纷争不断，以及印度和越南等低成本制造目的地的吸引力日益增强。

美国正筹划针对美国对华投资的新限制，这是拜登政府旨在保护本国相较于战略对手的技术优势的最新动作。据美国商务部经济分析局的数据，2022年美国对华投资为92亿美元，为2014年以来之最。

除了修订反间谍法以外，最近几周中国对咨询机构贝恩公司上海办事处的员工进行了问话，对芯片制造商美光科技公司在华销售产品启动了网络安全审查，并拘留了日本药企安斯泰来制药的一名高管。报道称，这一系列动作令外国公司高管颇为惶恐。

中国政府还采取行动，更严格地控制流向外界的有关中国的信息，这可能会使潜在的投资者更难获得他们所需要的信息。中国还对海外获取一些经济指标、公司注册信息、专利和采购文件的数据库施加了新的限制，甚至是禁令。

一些经济师说，脆弱的政治环境和更加不友好的营商氛围意味着，外商在中国的投资很可能仍将集中在少数愿意维持或扩大现有中国业务的大公司，特别是那些渴望利用中国巨大消费市场的公司。麦当劳和星巴已经说，他们将在中国开设数以百计的新餐厅，而包括Coach和Kate Spade品牌的所有者Tapestry Inc和Ralph Lauren在内的零售商正在推出新店。

《华尔街日报》引述汇丰驻香港的首席亚洲经济学家范力民（Frederic Neumann）说：“如果你是一家大型的、成熟的跨国公司，你必须在中国开展业务。”

一些经济师说，新进入中国市场的公司会少得多。研究公司荣鼎集团在去年9月的一份报告中称，欧洲在中国的投资绝大部分集中在少数几家大公司，如汽车制造商大众汽车和化工巨头巴斯夫公司。报告称：“近年来，几乎没有新的欧洲公司选择进入中国市场。”

数据凸显出这种分裂。例如，根据德国央行的数据，2022年德国在中国的再投资为124亿欧元（约182亿新元），相当于137亿美元，同比增长3.4%，但撤资规模比在中国的新投资多12亿欧元。

荣鼎集团负责贸易和投资业务的合伙人哈内曼（Thilo Hanemann）说：“新的投资和新进入中国市场的公司，确实已经放缓了......我预计这方面不会恢复。”