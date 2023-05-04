唐山铁矿透水事故报告：县领导谎报被困人数 12具遗体被转移

针对唐山市迁西县桃树峪铁矿有限公司去年9月发生造成14人死亡的透水事故，河北省应急管理厅今年4月28日在官网公布调查结果，经调查认定，该起透水事故是一起生产安全责任事故。调查报告还披露，当地县领导谎报被困人数，并安排人员先下井清障并搜寻和藏匿遇难人员遗体，转移走12具遗体。

根据调查报告，事故直接原因为，铁矿未按设计施工，未进行超前探放水作业，巷道掘进施工、爆破等相关单位未按标准规程操作，掘进工作面与不明老巷道相遇老巷道与上部积水的采空区连通，老空水突破工作面与老巷道间薄弱岩体，导致透水事故发生。

关于事故迟报谎报情况，调查报告显示，2022年9月2日15时许事故发生，当日17时45分，桃树峪铁矿负责人李威向时任太平寨镇党委书记关胜伟报告发生透水事故，被困人数不明。18时25分，李威当面向关胜伟、时任太平寨镇镇长张颖、太平寨镇党委副书记侯福春报告15人被困井下。

随后，关胜伟向时任迁西县常务副县长唐海生和时任迁西县应急管理局局长董瑞军报告事故情况，唐海生向时任迁西县委书记蔡宗健、时任迁西县县长石井满报告事故情况。

9月2日23时30分至9月3日1时许，蔡宗健、石井满、唐海生等人商议后决定隐瞒事故。此后，又觉得瞒报不妥，决定上报两人被困。

9月3日5时25分左右，迁西县委、县政府分别向唐山市委、市政府书面报告桃树峪铁矿发生透水事故造成两人被困井下，正在组织救援。

9月6日，达到下井条件后，迁西县委、县政府有关领导安排铁矿施工单位——陕西丰允建设工程有限公司人员先下井清障并搜寻和藏匿遇难人员遗体，安排金厂峪救护队下井但不开展实质搜寻，升井后谎报搜寻情况。直至9月9日凌晨，将12具遗体转移。

9月10日，金厂峪救护队在主井井底发现另一具遗体，非前期上报的两名被困人员。因上报的伤亡人数发生变化，省委、省政府要求核查被困人数。后经公安机关核实，事故共造成14人死亡、一人失踪。

事故发生后，在蔡宗健、唐海生的组织安排下，有关人员销毁了监控设备，伪造了出入井记录、从业人员花名册、监理人员任命书、监理日志等资料。

报告写明，李威、丰允建设负责人曾珍富、关胜伟、迁西县应急管理局一级主任科员李聚华等20人已被公安机关采取强制措施。桃树峪铁矿法定代表人、实际控制人从子建2022年6月前往香港，2022年9月19日被公安机关网上追逃。

报告披露，蔡宗健、石井满、唐海生等人，分别因主导或参与谎报事故，都已被纪检监察机关立案审查调查并采取留置措施。