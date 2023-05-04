中国大陆发报告指美国策划组织台湾太阳花运动

中国国家计算机病毒应急处理中心和中国安全软件巨头360公司星期四（5月4日）发布的最新报告披露，美国中央情报局（CIA）利用非传统政权更迭技术，推动通过互联网联接的年轻人加入流动性抗议活动，在全球各地策划组织实施大量“颜色革命”事件，包括2014年台湾“太阳花革命”和乌克兰的“颜色革命”等。

根据央视新闻报道，上述系列报告第一部分显示，进入21世纪以来，互联网的快速发展给CIA的渗透颠覆和捣乱破坏活动提供了新的机遇，全球各地使用美国互联网设备和软件产品的机构和个人成为CIA的傀儡“特工”，帮助该机构迅速成为网络谍报战中的“明星”。

CIA是美国联邦政府主要情报机构之一，总部位于美国弗吉尼亚州兰利，下设情报处（DI）、秘密行动处（NCS） 、科技处（DS&T）、支援处（DS）四个部门。其主要业务范围涉及：收集外国政府、公司和公民情报信息；综合分析处理其他美国情报机构收集的情报信息；向美国高层决策者提供国家安全情报和安全风险评估意见；根据美国总统要求组织实施和指导监督跨境秘密活动等。

报告指出，无论是2014年乌克兰的“颜色革命”、台湾“太阳花革命”，还是2007年缅甸“藏红花革命”、2009年伊朗“绿色革命”等未遂的“颜色革命”事件，都摆脱不了美国情治机构的影响。据统计，数十年来，CIA至少推翻或试图推翻超过50个他国合法政府（中央情报局只承认其中的七起），在相关国家引发动乱。

报告说，美国的这些技术在国际上处于领先地位，给美国情治部门对外发动“颜色革命”提供了前所未有的技术可能性。 报告披露了CIA惯用的五种手段。

首先是提供加密网络通信服务，其次是提供断网通联服务。第三是提供基于互联网和无线通讯的集会游行活动现场指挥工具。

报告提到，美国兰德公司花费数年研发出一款被称为“蜂拥”的非传统政权更迭技术，用于帮助通过互联网联接的大量年轻人加入“打一枪换一个地方”的流动性抗议活动，大大提升了活动现场指挥效率。

第四是美国公司研发一款名为“暴动”的软件。该软件支持100%独立的无线宽带网络、提供可变WiFi网络，不依赖任何传统物理接入方式，无须电话、电缆或卫星连接，能轻易躲过任何形式的政府监测。借助上述功能强大的网络技术和通讯技术手段，CIA在全球各地策划组织实施了大量“颜色革命”事件。

第五是美国国务院将研发“反审查”信息系统作为重要任务，并为该项目注资超过3000万美元（约3980万新元）。

对于中国境内多起典型网络攻击事件，国家病毒应急处理中心和360公司在调查过程中，从受害单位信息网络中捕获并成功提取了一大批与网曝美国中央情报局（CIA）“Vault7”（穹顶7）资料紧密关联的木马程序、功能插件和攻击平台样本。据了解，公安机关已跟进此事。

针对CIA对中国发起的高度体系化、智能化、隐蔽化的网络攻击，境内政府机构、科研院校、工业企业和商业机构如何快速“看见”并第一时间进行处置尤为重要。报告建议，为有效应对迫在眉睫的网络和现实威胁，中国在采用自主可控国产化设备的同时，应尽快组织开展APT攻击的自检自查工作，并逐步建立起长效的防御体系，实现全面系统化防治，抵御高级威胁攻击。

西北工业大学去年6月22日发布声明，称有来自境外的黑客组织和不法分子向学校师生发送包含木马程序的钓鱼邮件，企图窃取相关师生邮件数据和公民个人信息，给学校正常工作和生活秩序造成重大风险隐患。

中国国家计算机病毒应急处理中心和360公司同年9月5日分别发布调查报告指出，美国国家安全局（NSA）下属的特定入侵行动办公室（Office of Tailored Access Operation，简称TAO）多年来对中国国内的网络目标实施了上万次的恶意网络攻击，控制了相关网络设备，疑似窃取了高价值数据。