中国白酒上市公司去年行业总体营收和净利双增

中国白酒上市公司发布的2022年年报显示，行业总体营业收入和净利润双双实现明显增长。

据中新社5月4日报道，根据申万宏源证券的统计，A股白酒板块2022年全年实现营业收入逾3378亿元（人民币，下同，约650亿新元），同比增长约17%，实现净利润逾1312亿元，同比增长约21%。

从年报来看，白酒行业“马太效应”有所加剧，头部企业业绩明显更好。2022年，贵州茅台实现营业收入约1241亿元，同比增长16.87%；净利润约为627.2亿元，同比增长19.55%。五粮液实现营收约739.7亿元，同比增长11.72%；净利润约为266.9亿元，同比增长14.17%。

与此相对，伊力特、金种子酒等品牌知名度相对逊色的酒企，去年则遭遇营收和净利润“双降”。

申万宏源分析师周缘认为，过去三年，尽管外部环境存在较大的不确定性和考验，但白酒行业头部品牌仍然实现了稳健增长，体现了强大的抗风险能力和抗压能力，充分验证了白酒头部品牌具备长期可持续增长的能力。就行业整体而言，基本面有所改善。经过调整，目前板块估值已回到合理偏低的区间。

平安证券分析师张晋溢认为，从已披露的年报和一季报来看，白酒企业发展势能向好、基本面良好。预计随着3、4月份库存的逐步消化，叠加消费场景的全面复苏，后续白酒行业复苏趋势有望延续。当前白酒板块估值较低，消费复苏和销量加速有望提供持续的业绩支撑。