中国回应克宫遇袭是否影响访乌计划：会适时发布消息

针对克里姆林宫遭袭是否会影响中国派代表访问乌克兰的计划的提问，中国外交部发言人毛宁星期四（5月4日）回应说，关于中方将派代表赴乌克兰等国访问的事情，会适时发布消息。中国将继续同国际社会一道，为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。

有记者在中国外交部例行记者会上提问说，克里姆林宫新闻局星期三通报称，两架乌克兰无人机企图袭击克里姆林宫，无人机在俄方雷达对抗系统的干扰下失灵，俄方将有关事件视为乌方发动恐怖袭击、刺杀俄罗斯国家元首的尝试。中方对此有何回应？

毛宁回答说，“我们注意到有关报道，中方关于乌克兰危机的立场是一贯和明确的，各方应避免采取任何可能使局势进一步升级的行动。”

针对有记者问克里姆林宫遭到袭击，是否会影响中国派代表访问乌克兰计划的问题，毛宁说，关于中方将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问的事情，会适时发布消息。中国将继续同国际社会一道，为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。

克里姆林宫星期三（5月3日）说，两架无人机被用于袭击普京在克里姆林宫内的住处，但已被当局的电子防御系统挡下。

莫斯科市长星期三则宣布，禁止未经授权的无人机在莫斯科上空飞行。5月9日在莫斯科举行的胜利日阅兵典礼将照常举行。