中国称强推对华“脱钩断链” 不符合任何一方利益

中国外交部强调，中国是世界最大的半导体市场，强推对华“脱钩断链”，不符合任何一方的利益。

中国外交部发言人毛宁星期四（5月4日）在例行记者会上，回答媒体询问有关美国半导体行业协会执行长纽佛早前受访，提到美国半导体公司不能缺席中国市场的问题时说，“事实上，中国是世界最大的半导体市场，强推对华‘脱钩断链’，人为干扰市场行为，不符合任何一方的利益”。

毛宁指出，一段时间以来，美国为维护自身霸权，泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，限制对华出口。她说，美国打压遏制的不仅是中国，而是要剥夺广大发展中国家科技进步和正常发展的权利，将这些国家永远压制在产业链低端。

毛宁批评，这种自私自利的科技霸凌行径不公平、不合规，破坏全球产供链稳定，不利于世界经济发展，最终也将反噬自身。

纽佛接受彭博社访问时说，中国是美国晶片业的最大市场，美国晶片公司须要在中国市场发挥作用，不想缺席其中。但在贸易规则尚不明确的当下，企业无法预知未来六个月的发展，面临着许多不确定性和挑战。

拜登政府正准备根据《晶片与科学法》向希望在美国建立半导体工厂的晶片公司招标，同时将草拟相关公司可以在中国进行何种投资的规则。

纽佛说：“什么是国家安全的优先事项，由政府去决定，这不是我们的事情。我们的任务是一定要让政府知道，当他们采取步骤去确保国家安全时，会造成什么样的商业冲击。”

不过，纽佛也乐观地认为，政府会以务实的态度应对，确保晶片计划成功并让相关企业获得资金。