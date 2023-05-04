上海银行被中国国家外汇局罚款近亿元人民币

上海银行因违规办理内保外贷等八项违法事实，收到了中国国家外汇管理局上海分局的一张巨额罚单，另有三名相关负责人被追究单独责任。

综合财新网和凤凰网报道，中国国家外汇管理局上海市分局（简称外汇局上海分局）上星期五（4月28日）发布一则关于上海银行违规办理结售汇和内保外贷等业务、虚增银行间外汇市场交易量等违法事实的行政处罚决定书，没收违法所得19.9万元（人民币，下同，约3.82万新元），处罚金额则高达9854万元。同时，外汇局上海分局官网还发布了针对三名上海银行有关负责人的处罚决定。

根据公告，此次处罚主要涉及上海银行的八项违法事实，当中分别是：无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务；已批准停止营业的分支机构违规办理结售汇业务；违规向境外个人销售外币理财产品；违规办理内保外贷业务；违规办理备用金结汇；未按规定报送结售汇统计数据；虚增银行间外汇市场交易量；使用未经授权的通讯工具开展银行间外汇市场交易以及未按规定保存银行间外汇市场交易记录。

上海银行回应称，上述处罚涉及的业务发生在2019至2021年期间，部分业务按办理的时间进行了追溯。该行重视监管检查与整改工作，对发现的问题即查即改，并对相关责任人开展责任追究。同时，该行通过健全制度体系、优化管理流程等措施，强化内控建设和风险管理机制。

上海银行也说，“上述处罚对该行业务开展及持续经营无重大不利影响”。