上海市教委主任：高校毕业生就业遇到前所未有重大挑战

上海市教委主任周亚明说，疫情发生以来，高校毕业生就业遇到了前所未有的重大挑战，今年的毕业生要对岗位和薪酬有合理预期。

据澎湃新闻报道，周亚明星期四（5月4日）上午走进“2023民生访谈”直播间，谈到毕业生就业问题时，作出上述表述。

周亚明说，今年全中国和上海高校毕业生数量都创历史新高，就业压力不断增大，上海市教委正在会同相关部门和高校大力拓展就业创业渠道，统筹资源，抓好服务，广泛开展招聘活动，助力2023届毕业生充分就业。

具体措施方面，一是拓岗位，教委与组织、经信、人社、国资等部门，共同从政策性岗位供给、政策性优惠及就业服务等方面形成促进毕业生就业的政策措施，高校也全员发动做好毕业生就业工作。

二是架桥梁，密切开展各类线下招聘活动，比如3月17日举办的2023届上海高校毕业生春季招聘会，吸引1500多家用人单位参加，4月12日举办了2023届上海高校就业实习招聘会采用就业招聘和见习实习模式，吸引了1000多家单位进场招聘，提供2500多个就业岗位和实习岗位1700多个，吸引了2万多名学生到场参加。

三是强服务，目前正值毕业生就业黄金期、冲刺期，教委利用互联网+就业新模式，深入开展线上线下相结合就业服务，对毕业生分层分类精准指导和就业引导，提供个性化就业指导。

此外，上海市教委还开展“一人一档”、“一人一策”，做好困难群体的就业服务，为困难毕业生提供更多岗位对接机会。

周亚明说：“借直播的机会，恳请全社会都来关注大学生就业，希望给予大学生就业更多关注和支持，同时对应届毕业生讲一句话，大家要树立积极心态，对就业岗位和薪酬待遇形成合理预期，努力实现充分就业。”