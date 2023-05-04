广东梅州原副市长温向芳被双开

中国官方星期四（5月4日）通报，广东省梅州市政府原副市长温向芳涉嫌严重违纪违法被“双开”（开除中共党籍和公职）。

据中央纪委国家监委网站发布的通报，据广东省纪委监委消息，经广东省委批准，广东省纪委监委对广东省梅州市政府原党组成员、副市长温向芳严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，温向芳丧失理想信念，背弃初心使命，违反政治规矩，盲目轻信“政治骗子”，被骗巨额财物；无视中央八项规定精神，将应当由本人支付的费用交由他人支付。

通报称，温向芳违背组织原则，不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用方面违规为他人谋取利益；公器私用，利用职权为亲属的经营活动谋取利益。

通报也指，温向芳政绩观扭曲，擅权专断，不正确履行工作职责，造成不良社会影响；私欲膨胀，把公权力当作谋取私利的工具，利用职务上的便利为他人在征地拆迁、审批工程进度款等方面谋取利益，并非法收受巨额财物。

据通报，温向芳因严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经广东省纪委常委会会议研究并报广东省委批准，决定给予温向芳开除中共党籍处分；由广东省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，1969年出生的温向芳是广东梅县人，曾在梅州市梅县丙村华侨中学担任过三年的教师。

他曾任梅州市政府副秘书长，梅州高新区管委会党组书记、主任，梅州高新技术产业园区党工委书记；梅州市蕉岭县委书记、县人大常委会主任；梅州市政府党组成员、副市长；梅州市政府副厅级干部。