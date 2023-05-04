网传男子西湖捞手机日赚万元 景区回应：不是工作人员

中国一名男子在西湖边上通过为游客打捞手机等物品赚取高额费用的视频在网上传播。杭州西湖景区回应说，该男子不是景区工作人员，并且出于安全考虑，不建议游客或非景区工作人员自行下水打捞。

有网民星期二（5月2日）在网上发布视频称，自己的手机掉到西湖里，被一名衣服上写着“应急救援”的男子要价1500元（人民币，下同，约288新元）捞起，他还称若未捞起则半价。

随后“游客手机掉西湖被要1500元打捞费”的话题冲上了微博热搜。有网民对高昂的价格表示疑惑，有人认为“收费合理，你可以选择不让他捞”，也有人称“支持收费，不支持乱收费”。

视频中穿着“应急救援”的男子受访时介绍自己的工作就是在西湖边为游客打捞掉落的物品。

据《钱江晚报》3日报道，该男子名叫黄易勇，今年40岁，来自湖南郴州，曾经做了20年钢筋工，在广东当过兵，去年3月转行做潜水打捞。

据了解，他打捞的价格视物品的贵重程度而定，手机一般一单1500元至2000元不等，平常一天可以接两到三单。时值旅游高峰，黄易勇接到的打捞单子也比平时翻了一番，每天可以接到五到六单，日入可以达到约一万元。

关于游客称打捞费太贵的质疑，黄易勇解释说，水下打捞是个高危行业，需要专业的技能，设备投入也很大。

杭州市西湖水域管理处3日发布《关于游客手机掉落西湖支付高额打捞费的回应》称，针对游客2日发布视频“手机掉落西湖，打捞人员要求支付高额打捞费”情况，西湖景区已进行调查核实，初步查明视频中出现的打捞人员不是景区相关应急救援队伍中的工作人员。

管理处也说，因西湖平均水深两米多且淤泥较深，存在较大安全风险，景区不建议游客或非景区工作人员自行下水打捞。

据九派新闻报道，西湖景区工作人员称，如果手机掉到湖边或者不是特别难以打捞的地方，游客可以联系属地工作人员免费打捞。如果需要工具潜水去打捞，也可以联系打捞队。

钱江打捞队一名成员称，一般有难度的打捞他们才会出动，若判断没必要找打捞队会建议联系派出所帮忙打捞。打捞队收费在300到500元左右，没有捞到收50元。