鸡蛋产量缓步恢复 台农委会或取消鸡蛋限购令

台湾农委会称，随着鸡蛋供应增加，以及需求下降，目前正在讨论取消鸡蛋限购令。

据台湾联合新闻网星期四（5月4日）报道，农委会畜牧处副处长江文全说，近期随着鸡蛋供应增加，超市、卖场、各销售渠道正在讨论取消鸡蛋限购令。鸡蛋限购令限制每人每次购买一盒或两盒鸡蛋。

台湾农委会最新的鸡蛋产销信息显示，本周鸡蛋日产量为11万300箱，虽然距离每日需求量12万400箱仍有差距，但由于目前正处于鸡蛋消费淡季，加上大量进口鸡蛋上市，消费疲软现象显著，零售鸡蛋价格大幅回落。

据报道，箱装鸡蛋的零售价格从此前每斤涨至百元新台币一路下降，目前已经出现零售价格为每斤65元（新台币，下同，约2.81新元）的白壳鸡蛋。

江文全说，超市售卖的盒装洗选蛋供应量也不断增加。洗选蛋指的是经过筛选、清洗、风干、包装、存储等工序处理过的鸡蛋。

据了解，此前在最吃紧的时候，超市一天供应不到8万盒（每盒10颗），现在已经增加到每日供应16万盒，甚至在旺日可以供应接近20万盒。这些盒装蛋除了台湾本地鸡蛋以外，也包括进口鸡蛋。

江文全说，鸡蛋生产随着气候和疫情相对稳定后，生产逐步恢复，产量也逐渐增加。

台湾从前年底起鸡蛋便严重短缺，农委会去年多从日本进口来补缺，但去年底日本发生严重禽流感，导致台湾再度出现蛋荒。今年3月台湾又出现鸡蛋短缺，使各大连锁超市实施鸡蛋限购令，农委会当时也紧急从澳大利亚进口500万颗蛋应急。