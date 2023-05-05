大中华顶级基金担忧海外扩张削弱台积电投资回报率

大中华地区一家顶级基金统一投信担忧，台积电的海外扩张将削弱该公司的投资回报率。

据彭博社星期五（5月5日）报道，统一投信基金经理人林鸿益星期二（2日）受访时指出，台积电的海外扩张将导致公司生产成本增加和效率降低，进而削弱其投资回报率。

他认为，台积电在未来五至10年内将投资回报率维持在目前的水平极具挑战性，即使台积电可能因其领先的技术而通过收取溢价来减缓投资回报率的下降，但很难完全抵消成本增加和效率降低的影响。

台积电近期积极远赴海外设厂，包括日本熊本、美国亚利桑那州凤凰城等。彭博社星期三（3日）引述知情人士报道称，台积电还将与合作伙伴商讨斥资高达100亿欧元（147亿新元），在德国萨克森州设立晶片制造厂。

美国股神巴菲特早前也对台积电表达了担忧，但他更关注的是两岸紧张的地缘局势对台积电的影响。巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway），在2022年第四季度减持约5180万股台积电的股票。

两岸紧张局势同样也令林鸿益担忧，但他没有看到即将发生冲突的风险。

不过，林鸿益仍对今年下半年半导体的前景感到乐观，尤其是从事演算法、高性能计算与人工智能相关的公司。他认为，尽管未来的增长势头看似很模糊，但用于消费电子的晶片需求预计将在今年晚些时候恢复。