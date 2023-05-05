阿里旗下国际电商部门称无赴美上市计划

美国媒体引述知情人士报道，中国电商巨头阿里巴巴旗下国际电商部门计划赴美首次公开募股（IPO），国际电商部门回应称，并无上市计划。

彭博社星期四（5月4日）引述知情人士报道称，阿里巴巴正探索将旗下国际数字商业集团分拆到美国上市，以刺激相关业务增长，所涉及业务包括东南亚电商平台Lazada、欧洲及南美洲B2C平台速卖通（AliExpress）等。

知情人士称，该商业集团正与投行讨论上市计划，或为明年上市做准备。有关计划仍在初步阶段，上市规模也未确定。市场对国际数字商业集团估值各异，摩根士丹利3月给予290亿美元（下同，385亿新元）估值，中金公司的估值则约390亿美元。

阿里巴巴美股在纽约盘前交易中一度大升逾5%，但在国际数字商业集团称“没有上市计划”后，升幅收窄，开报82.34美元，升近1.1%。

阿里巴巴3月份宣布计划把其规模2200亿美元的业务划分六个主要业务集团，每个业务都将有独立融资和上市的可能。阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇当时说，将考虑逐步对部分业务放权，但未具体说明各大业务上市的时间表。

市场早前已传出阿里巴巴研究将旗下的物流公司菜鸟集团和新鲜食品平台盒马鲜生分拆上市，但菜鸟回应称“目前尚无明确规划和时间表”，盒马则称“对市场传言暂时没有更多评价”。

阿里巴巴去年曾传出考虑将Lazada分拆上市，集资至少10亿美元，但最终因估值分歧而搁置。