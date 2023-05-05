港冰协否认轻视国歌 对港协指控表示不服

早前因播错国歌事件被处罚的香港冰球协会在调查报告中否认轻视国歌，并对香港体育协会暨奥林匹克委员会作出的指控表示不服。

据香港《星岛日报》报道，港协暨奥委会星期四（5月4日）傍晚收到香港冰球协会提交的书面报告和企业管治改善方案。这份英文版报告长达11页，详述播错国歌的事发经过。

报告指，香港冰球代表队2月26日下午4时抵达波斯尼亚后，领队关婉仪要求与赛事联络人确认国歌，却在得到对方的“OK”回复后没有再作跟进。同晚约8时20分，关婉仪再向联络人递交载有正确国歌的USB记忆棒时，联络人却指已下载国歌没有收取该USB，也没有回应关婉仪确认国歌的要求；当晚9时30分冰球代表队到达赛场后，关婉仪无法找到相关工作人员确认国歌。

2月27日上午10时，关婉仪到赛场后发现控制室门被锁上，找不到工作人员确认国歌；同日下午6时45分，关婉仪找到赛会一名工作人员，但对方英文水平不佳难以沟通，未能协助她找到赛会联络人跟进国歌事宜，加上有运动员受伤需撰写受伤报告，她当时仍未能完成国歌的确认。

2月28日早上，关婉仪需协助照顾一名身体不适的队员，直至下午2时才抵达赛场，但当时港队使用的更衣室漏水，她需主动处理，所以仍然无法确认国歌，最终发生播错国歌事件。

冰协指出，即使事发时关婉仪非常忙碌，但也有跟进国歌事宜，并多次尝试与波斯尼亚主办方接触，希望核实国歌。冰协透露，关婉仪当时曾尝试向波斯尼亚冰协、主办方联络人提交附有国歌档案的USB，但对方拒绝接收，并称已有正确国歌档案。

冰协认为，虽然未能成功阻止国歌错播事件，但关婉仪已尽力尝试按指引核实国歌，否认在过程中避事，也不代表冰协处理国歌时有欠庄重。冰协还称，港协指冰协不庄重处理国歌的指控严重，冰协严正抗议，强调冰协一直重视国家尊严，尊重国旗、国歌，知道维护国家尊严的重要。

至于港协指冰协于事发后不愿沟通，冰协反驳称，事发后已按港协要求，三度回复港协，并没有如港协所说抗拒或回避回应，而是尽力回应港协要求。冰协更表示对港协的相关指控感到震惊。

香港冰球男队今年2月底到波斯尼亚比赛，播放国歌时播成与2019年反修例风波相关歌曲《愿荣光归香港》。港协暨奥委会经审视冰协早前提交的两份报告，以及与管理层开会后，上月决定启动暂停香港冰协会籍的程序，并要求冰协就有关事件再次提交全面书面解释及企业管治的改善方案，否则将行使权力，透过特别决议案，暂停冰协会籍。