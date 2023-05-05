意高官：意大利极可能不与中国续签“一带一路”协议

意大利政府高官说，意大利极可能不与中国续签明年初到期的“一带一路”协议，但需要时间与北京就此事进行商讨。

路透社星期四（5月4日）引述知情意大利高官报道，意大利政府将不会在本月于日本举行的七国集团（G7）峰会前作出不续约的正式决定，并称这是高度敏感的议题。

意大利总理梅洛尼办公室拒绝就相关报道予以置评。

2019年，意大利成为首个加入“一带一路”计划的七国集成员国，外界批评该计划将允许中国掌控敏感科技和关键基础设施。

时任意大利总理孔特希望签署“一带一路”协议可协助提振意大利低迷的经济，但四年以来收效甚微。意大利对中国的出口总额从2019年的130亿欧元（下同，190亿新元）增至去年的164亿欧元。

根据意大利官方数据，中国对意大利的出口总额在同个时期从317亿美元（下同，420亿新元）增至575亿美元。

上述意大利高官说，罗马将以缺乏经济发展为由，辩解不续签协议。有关协议将在明年3月期满，除非任何一方在至少三个月前以书面通知不续约，否则协议将自动更新。

去年9月胜选前，梅洛尼接受路透社访问时明确表示，她反对时任意大利总理孔特的决定，并称”我没有政治意愿赞成中国在意大利或欧洲扩大影响力”。不过，梅洛尼也谨慎行事，避免冒犯中国。

据另一名知情意大利官员说，中国将继续是意大利的合作伙伴，但意大利不想在任何关键领域过于依赖北京，如同在能源供应上依赖俄罗斯那样。

意大利总理梅洛尼去年11月在峇厘岛二十国集团峰会期间与中国国家主席习近平会面，并接受邀请访华，但具体日期未定。

梅洛尼尚未出访华盛顿，上述官员称，梅洛尼不希望在未与美国总统拜登会面前，访问中国。