加拿大政府拟驱逐被指恐吓加议员的中国外交官

加拿大政府正考虑驱逐一名中国外交官，该外交官被指试图搜集一名加拿大议员的家人信息以达到恐吓目的。加拿大星期四（5月4日）已就此召见中国驻加大使丛培武。

综合路透社、彭博社和法新社报道，加拿大外交部长赵美兰（Mélanie Joly）星期四在议会委员会听证会上透露，加拿大外交部副部长正在召见丛培武，并表示，“我们正在评估各种选项，包括驱逐（中国）外交官”。

加拿大《环球邮报》星期一（5月1日）引述机密文件和一名不具名安全消息人士报道称，北京正试图获取加拿大保守派议员庄文浩（Michael Chong）可能身在香港的亲属信息，此举或许是为了“杀鸡儆猴，阻止其他人持有反中立场”。

加拿大安全情报局 （CSIS） 的一份文件称，“这显然是以庄文浩为例，警告其他对中国采取敌对立场的国会议员”，并确认驻多伦多的中国外交官赵巍（音译，Zhao Wei）参与了对庄文浩的恐吓。

加拿大国会曾在2021年通过庄文浩提出的动议，宣布将中国对待维吾尔族穆斯林少数民族的方式定义为“种族灭绝”。随后，北京宣布对庄文浩实施制裁。

消息传出后，多名加拿大反对党议员纷纷声援庄文浩，并要求特鲁多政府采取行动，驱逐相关中国外交官。

庄文浩说，“这个人（赵巍）需要立即被宣布为不受欢迎的人”，“（加拿大）政府需要澄清谁知道什么，什么时候知道，他们做了什么”。

加拿大总理特鲁多星期三（3日）坦言，情报机构先前已知悉此事，但隐瞒了消息。庄文浩则称，特鲁多的国家安全顾问告诉他，相关情报已在2021年传给了加拿大枢密院。

不过，丛培武在与加拿大副外长见面时否认了此事，并提出强烈抗议。根据中国驻加拿大使馆官网公布的声明，丛培武说，中国一贯奉行不干涉别国内政原则，中方外交领事官员一向恪守有关国际公约和中加领事协定，依法履职。

丛培武批评相关消息是“加个别政客和媒体为捞取政治私利和博人眼球，出于意识形态偏见，大肆操弄涉华议题，肆意攻击抹黑中国”。

丛培武还敦促加拿大停止这场“自导自演的政治闹剧”，不要在错误和危险的道路上越走越远。“如果加方执意挑衅，我们将坚决奉陪到底。”

中国外交部发言人毛宁星期四也表示，中方一贯反对任何国家干涉别国内政，从未也没有任何兴趣干涉加拿大的内政。