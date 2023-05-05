财新4月中国服务业PMI微降至56.4

财新星期五（5月5日）公布中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）为56.4，虽然环比微降，但仍是2020年12月以来次高。

这一走势与国家统计局PMI一致，中国国家统计局此前公布的服务业PMI为55.1，低于上月1.8个百分点，高于荣枯线。

财新网分析，从分项数据看，服务业供求两旺。服务业经营活动指数和新订单指数均小幅回落，仍显著高于荣枯线，录得2020年12月以来次高。外需强劲，服务业新出口订单指数连续第四个月位于扩张区间，国际旅行限制解除继续助推服务业出口，尤其是旅游业，在疫情限制放松后得到提振。

市场供需强劲，提振了服务业就业。4月服务业就业指数连续第三个月高于荣枯线，但较3月高位回落超两个百分点。积压业务量已连续九个月录得上升，积压工作指数在扩张区间微涨，或源于新增业务量增加。

价格方面，4月服务业经营成本加速上涨，用工成本增加是经营费用上升的主要原因，部分受访企业表示原材料和办公用品价格也有所上涨。但为了吸引和保住新订单，收费端提价空间有限。

4月服务业市场乐观情绪维持高位，经营预期指数连续第三个月微降，但仍显著高于荣枯线，企业普遍相信随着疫情影响持续消退，市况和顾客需求将进一步改善。

财新智库高级经济学家王喆分析，4月服务业依旧高歌猛进，相比之下制造业增长乏力形成施累。市场积压需求短期释放后，经济恢复的持续性依旧存疑，多项数据也指向经济恢复基础不牢固的事实。

中国国家统计局早前公布的2023年4月制造业PMI回落2.7个百分点至49.2，落于荣枯线下，中国制造业和服务业景气继续分化。