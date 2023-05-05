麦考尔称马英九访陆讨论“傀儡人选” 马办要求澄清并致歉

针对美国众议院外交事务委员会主席麦考尔（Michael McCaul）指台湾前总统马英九到中国大陆讨论台湾总统“傀儡人选”，马英九办公室要求麦考尔澄清并致歉。

根据马英九办公室的新闻稿，马英九基金会执行长萧旭岑星期五（5月5日）说，有关麦考尔接受《日经亚洲评论》专访时说马英九访问中国大陆的主要目的是与北京讨论“傀儡人选”，完全错误且不符事实，并要求麦考尔正式澄清并道歉。

萧旭岑称，他近日询问美国在台协会（AIT）官员，美方官员再次表达对台湾的总统大选保持中立，也不会对“九二共识”表态。他表示对美国国会议员素质感到遗憾。

萧旭岑强调，马英九访问大陆，所有言论都公诸于世，也再三强调两岸要通过对谈谋取和平，不能以武力解决问题。他批评麦考尔在毫无证据的情况下，指控马英九和大陆讨论所谓“傀儡人选”，严重污蔑马英九，并对总统大选不当表态。

萧旭岑要求麦考尔公开澄清，并正式道歉，国民党也应透过管道正式要求美国行政部门与国会部门表态，保证不以不当方式介入台湾的总统选举，让台湾人维持对美国公信力的信心。

麦考尔4月28日接受日经亚洲专访时说，他认为马英九早前访问中国大陆是为了讨论北京在2024台湾总统选举中“偏好的人选”，目的是在不诉诸武力的情况下统一两岸。他也警告这一人选可能会赢得台湾总统选战。