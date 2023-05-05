台法务部矫正署第34次通过陈水扁保外就医展延案

台湾前总统陈水扁日前为儿子陈致中涉洗钱案到总统府等地递请愿书陈情修法，被质疑违反涉及政治活动，法务部称矫正署将根据相关报告处理，最终矫正署第34次通过陈水扁保外就医展延案。

据台湾《中国时报》星期五（5月5日）报道，陈水扁因贪污案遭判刑20年定谳，获准保外就医多年，星期二（2日）为帮儿子陈致中涉洗钱案到总统府等地递请愿书陈情修法，外界质疑陈水扁违反涉及政治活动，法务部长蔡清祥星期三（3日）在立法院备询时说，矫正署将根据台中监狱报告做严正处理，结果矫正署星期四（4日）通过陈水扁第34次展延案，陈水扁即日起保外就医直到8月4日。

国民党立委赖士葆痛批，民进党对扁家的包庇纵容无上限，任他践踏法律违反中监的四不规定：不参与政治活动、不主持节目、不参加聚会、不辅选站台等，医院继续开证明给法院，让他可以公然地到处走动，在台湾民众眼前踩红线践踏司法，全台唯陈水扁和妻子吴淑珍可以不受法律规范，完全是政治决定，也再次让台湾民众见到法务部的公信力被阿扁迫害的残酷现实。

台中监狱副典狱长黄胜雄星期四指出，陈水扁第33次保外就医期满前，就已经透过专业医疗人员诊断评估其健康状况，结果病况和之前一样，符合保外就医标准，因此才向矫正署陈报第34次保外就医展延。但这期间若违反规定或事故，中监会综合考量跟搜证，仍可撤销这次展延核准。

矫正署说，对于陈水扁星期三至总统府等机关请愿行为，涉及受刑人保外医治期间管理事项，已在星期四指示台中监狱搜集相关事证，并依受刑人保外医治审核基准及管理办法检视妥适性。台中监狱星期四也以电话联系告诫陈水扁应注意保外医治期间言行。