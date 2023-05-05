侯友宜：2025年非核家园完全做不到

一向来在核能议题上立场模糊的新北市长侯友宜星期五（5月5日）最新表态说，民进党政府提出的2025年非核家园是“完全做不到的事”。

据台湾《联合报》报道，侯友宜星期五在新北市议会总质询时，被问到对于核四重启、是否支持核能发展等议题。侯友宜回应说，自己的立场非常清楚，没有核安就没有核电。核四是否重启，不是任何一个人说的算，要经过台湾内部与国际核能安全详细评估、检测，才能提出这个方向。核安必须永远摆在最前面。

谈到民进党政府提出的2025非核家园时，侯友宜说，整个能源有一定配比方式，中央政府必须清楚提出来。中央政府的目标是，2025年绿能要达两成，但从2023年的结果来看，到在2025要达到两成绿能已经做不到。“理想很丰满，现实很骨感，所以有一段距离嘛，这完全做不到的事。”

侯友宜续称，当年在台湾经济起飞的过程中，核电就扮演着重要的角色。1983年台湾经济起飞时，核电占39%，最高峰还超过50%。当时就是因为有核电、有稳定的电力，才有现在的电子产业，经济才能蓬勃发展，过程中核能可说是扮演台湾经济转型很重要的专业角色。

他表示，现在大家对核电有很多想法都给予尊重，最重要的是政府要拿出魄力来，好好想能源配比做好调整。

侯友宜最后强调，做好核安、妥善处理核废料、做好能源配比，每个环节都很重要，才能让台湾民众不必担心会缺电。