两名中国游客在印尼峇厘岛酒店身亡

印尼峇厘岛一家酒店发生命案，一男一女两名中国游客被发现在酒店内身亡，印尼警方正在进行调查。

中国驻登巴萨总领事馆星期四（5月4日）上午向《南方都市报》证实，两名死者均为中国公民。

据印尼当地媒体Indonesia Posts English报道，一名男子与一名女子1日早晨被发现在五星级的峇厘岛洲际酒店内身亡。

据报道，酒店大堂员工在1日清晨6时43分左右接到一名房客的电话，称他听到另一名住客在走廊呼救。

随后男死者李炽明（音译，Li Chiming，25岁） 被发现躺在酒店走廊的露台上，脖子和左腿均有伤口，浑身是血。女死者程佳楠（音译，Cheng Jianan，22岁）则躺在房间浴室内，颈上有缠绕的伤口。两名死者被发现时全身赤裸。

当地法医鉴定结果显示，男性死者身上的伤口为锐器所致，而女性死者脖子周围的淤青显示她生前可能曾遭人勒颈。

据了解，酒店房间由女死者预订。根据酒店监视器画面显示，女死者在4月30日晚上8时左右一人前往酒店登记入住。5月1日凌晨零时17分左右，男死者抵达酒店大堂，与女死者会面，随后两人一起进入房间。男死者在零时50分左右，离开房间一段时间，然后再次返回。不久，该房间订购了酒店的食物，酒店员工在1时17分左右将食物送入房内，随后离开。

清晨6时32分，监视器画面显示，男死者匍匐着从房间里爬出来，身上带着血，最终在走廊上死去。

峇厘岛警方公共关系主管3日说，调查小组仍在盘问目击者与进行调查，以查明案件。

警方称，两人的私人物品在酒店房间内没有丢失。目前还无法断定两人是自杀还是被人所杀，必须等待对证人的审查和在犯罪现场发现的闭路电视录像等证据的调查结果。

警方也扣押了闭路电视画面、衣服、血迹、破裂的啤酒瓶和一个啤酒瓶开瓶器等证物。

据红星新闻报道，案发当天住在同一层楼的中国游客T先生说，虽然他与女友所住的房间和两名死者的房间只隔了两个房间，但他在早晨7点半醒来时并没有听到任何动静。

T先生说，他看到酒店走廊两端被白布封了起来，酒店经理也主动询问了他要不要换房，但“心很大”的他完全没有察觉有命案发生。

另一位住该酒店的Q先生则称，酒店经理主动询问他是否要换房，并且告诉了他一些事件发生的经过。

新京报4日从中国警方获悉，女性死者是江西九江人，男死者是广西桂林平乐人。

江西省南昌市公安局工作人员称，查询到一名与死者姓名发音相同的女性，出生于2001年。该名女子于今年4月25日前往泰国，出国事由是自费留学。