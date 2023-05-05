军事分析人士：中国航母仍处于训练模式

多名军事分析人士称，中国的航母实际上仍处于训练模式，现阶段更像是一个宣传品，解放军可能需要十多年的时间才能真正将航母武力投射至远洋海域。

路透社在采访了熟悉区域海军部署的四名驻外武官和六名国防分析人士后，于星期五（5月5日）发出报道。这些分析人士说，中国的航母更像是一个宣传品，外界仍质疑这些航母就台湾问题与美国可能发生冲突中的价值，也质疑中国是否能在太平洋和印度洋的远程任务中保护这些航母。

其中八名分析人士说，虽然根据中国大陆官媒报道的部分区域新闻将最近解放军在台湾周围的军事演习描述为积极的巡逻和对美国及其盟友的军事挑战，但中国航母实际上仍处于训练模式。

部分分析人士举例，军机在夜间和恶劣天气下起降，对常规海上航母行动至关重要，但解放军航母这项能力仍未常态化。中国的航母在冲突中面对导弹和潜艇攻击时更显脆弱，解放军并没有完善的保护性屏蔽行动，尤其在应对反潜舰战争时。

分析人士还说，中国的航母飞行员有时还须依靠陆地空军基地机场进行起降，以及提供额外的空中掩护和监视。

中国海军目前有三艘航母，分别是辽宁舰、山东舰和福建舰，其中福建舰是首艘部署电磁弹射器的中国航母。目前，中国解放军正对福建舰进行海试，计划在2024年投入使用。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院海事安全专家许瑞麟（Collin Koh）说，福建号拥有更现代化的能力，但未来几年内只是一个试验台。“直到我们看到下一代航母，才能真正确定中国解放军海军的设计和意图。”

路透社参阅最近在数十本中国国防期刊公开发表的100多篇文章后发现，中国军方和政府研究人员似乎意识到中国航母所面对的挑战。

中国官媒《解放军报》在去年10月发表了一篇对航母航空部队的采访，其中一名军官承认了解放军在备战方面存在许多不足，水兵的训练水平与作战要求之间也存在差距。