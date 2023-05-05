中国就加拿大拟驱逐中外交官向加驻华大使提出交涉

针对加拿大政府正考虑驱逐被指试图威胁加拿大议员的中国外交官，中国外交部提出强烈抗议，中国外交部美大司负责人也已向加拿大驻华大使提出交涉。

中国外交部发言人毛宁星期五（5月5日）称，加拿大方面无端污蔑、抹黑中国驻加使领馆正常履职，中方对此强烈不满，坚决反对。中国驻加拿大大使已就此向加外交部负责人阐明严正立场，提出强烈抗议。中国外交部美大司负责人也向加拿大驻华大使提出严正交涉。

毛宁形容，此次事件是加拿大个别政客和媒体的炒作，完全是子虚乌有的无稽之谈，是出于意识形态偏见的“政治闹剧”。

毛宁也提到，2021年3月，中国决定制裁加拿大有关议员，是对加方基于谎言和虚假信息借口所谓新疆人权问题对中国有关个人和实体实施制裁的回应。“加方无理挑衅，严重损害中方利益在先，中方作出有力回应，完全正当和必要。”

毛宁强调，中国驻加拿大的外交领事人员，一向恪守有关国际公约，依法履职，中国将采取必要措施，坚决维护自身利益。

加拿大《环球邮报》星期一（5月1日）引述机密文件和一名不具名安全消息人士报道称，在北京宣布制裁加拿大保守派议员庄文浩（Michael Chong）后，当局还试图获取庄文浩可能身在香港的亲属信息，以达到恐吓目的。

加拿大外交部长赵美兰（Mélanie Joly）星期四在议会委员会听证会上透露，加拿大外交部副部长正在召见中国驻加拿大大使丛培武，并表示，“我们正在评估各种选项，包括驱逐（中国）外交官”。