中电联预计中国南方电力供需形势二季偏紧

中国电力企业联合会预测，中国南方电力供需形势在今年第二季偏紧。

据澎湃新闻报道，中电联星期五（5月5日）发布报告预测，2023年全国电力供需总体紧平衡，部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。

迎峰度夏（电力负荷将在夏季达到高峰）期间，华东、华中、南方区域电力供需形势预计将偏紧。

中电联也引述气象部门的预测称，今年夏季（6月至8月）西南地区东部及华中中部降水偏少、气温偏高，湖北大部、湖南北部、重庆东部、四川东北部等地降水偏少二至五成，可能出现区域性气象干旱，这将会对当地电力供应以及电力外送产生影响。