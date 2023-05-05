郭台铭频失言 负面声浪创宣布争取提名以来新高

正积极争取国民党总统提名的鸿海创办人郭台铭近期多次因为争议性言论惹议。有调查显示，郭台铭的网络负面声浪已创下宣布争取提名以来的高峰。

据台湾《上报》报道，《TPOC台湾议题研究中心》星期四（5月4日）透过QuickseeK快析舆情资料库分析发现，郭台铭4月5日宣布积极争取国民党提名后，网络声量已领先同样竞争总统提名的新北市长侯友宜。数据显示，郭台铭从4月初到4月中旬期间，正负面声量比例，总体呈现持平；然而在5月初的劳动节连假期间，郭台铭频频失言，负面声量也迅速飙高。

中心指出，4月29日，郭台铭发表“投给民进党生肺癌”言论惹议后，当天负面声量超过2000则；4月30日，郭台铭宣称自己要在90天内让诈骗集团消失，该日负面声量增加至单日4731则；5月1日，郭台铭又陆续发表“不需要议会监督”“高雄半屏山盖小型核电站”“八万机器人大军上战场”等言论，导致单日负面声量激增至7830则，负声量较前一天成长65％。

到了5月2日，郭台铭公开向前高雄市长韩国瑜支持者道歉，再加上他先前的种种失言已在网络发酵，导致他当天的单日负面声量来到8369则。中心表示，对比郭台铭4月初负面声量低点，单日才600多则，郭台铭在劳动节连假期间因为频频失言，导致他两天就创下宣布争取提名以来的负声量新高峰。

中心也针对郭台铭向韩国瑜支持者道歉后，网络上超过50个“韩粉”脸书社团中的讨论风向进行分析。数据显示，有26.1％韩粉主张，国民党提名韩国瑜竞选总统才有胜选机会；16.2％认为，2022年韩国瑜就是被郭台铭害惨才会输；16.2％直指，郭台铭四年后才道歉太晚了；15.3％表态，自己依旧“非韩不投”；9.9％批评，郭台铭是为了选举才道歉。

另外，有8.1％表示，会支持“韩郭配”，由郭台铭担任韩国瑜的副手；8.1％则持悲观态度认为，“国民党2024准备倒吧”。