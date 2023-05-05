皇家加勒比邮轮将重启中国母港出发航线

皇家加勒比邮轮集团高管美国时间星期四（5月4日）在一季度财报电话会议中披露，旗下皇家加勒比国际邮轮将于2024年上半年重启从中国母港出发前往周边国家的常规国际邮轮航线。这是中国邮轮行业停航三年多之后，首家宣布重返中国市场的国际邮轮公司。

根据澎湃新闻报道，皇家加勒比邮轮集团当天发布今年一季报显示，今年一季度皇家加勒比总收入约28.85亿美元（约38.2亿新元），同比增长172.38%；净亏损约4791万美元，同比收窄95.9%。

从收入来看，今年一季度，皇家加勒比的客票收入约18.97亿美元，同比增长190.94%；船上及其他收入约9.886亿美元，同比增长142.68%。

皇家加勒比指出，第一季度的预订量明显高于2019年同期，远高于预期。今年的预订黄金季开始得更早、时间更久，产生了创纪录的预订量。这些强劲的预订趋势导致皇家加勒比邮轮的船位预订速度与往年相比有所加快。

皇家加勒比高管在一季度财报电话会议中披露，旗下皇家加勒比国际邮轮将于2024年上半年重启从中国母港出发前往周边国家的常规国际邮轮航线。这是中国邮轮行业停航三年多之后，首家宣布重返中国市场的国际邮轮公司。

皇家加勒比集团负责中国事务的高级副总裁刘淄楠说，国际邮轮是国家鼓励外商投资的行业，感谢中央和地方政府在舆论和政策上对外资的鼓励和支持，重塑市场主体在邮轮业的信心有赖于为高质量发展继续营造开放、稳定、政策持续和规则统一的营商环境。欧美市场的经验表明，邮轮业的复苏并步入继续健康成长的轨道需要比想象更长的时间，公司将配合政府部门，携手港口、交通、旅游、供应链服务业等商业合作伙伴为再创中国邮轮发展的下一个黄金期而积极努力。