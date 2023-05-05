中国5月首轮强降雨已波及十余省市

中国华中、华东及四川盆地东部等地星期二（5月2日）以来，出现今年以来最强的降雨，暴雨已覆盖10多个省市。

据澎湃新闻报道，据中国中央气象台消息，截至星期五（5日）早晨，暴雨已覆盖河南、安徽、湖北、江苏、江西、湖南、重庆等10余省（直辖市），上述部分地区累计降雨量50至120毫米，江苏扬州局地超过200毫米。

中央气象台预计，未来三天（5日至7日），中国主雨带将分为两支，其中一支位于江南、华南中北部及西南地区东部，该区域降雨强度大、持续时间长，并伴有强对流天气，其中湖南中部、江西中部、浙江西部、福建西北部等局地累计降雨量超过100毫米，最强降雨时段为6日。雨带的另外一支位于陕西、山西等地，该区域以稳定性降雨为主，主要降雨时段为5日夜间至6日白天。

气象专家提醒，湖南、江西、浙江、福建等地的公众需加强防范持续降雨或局地强降雨可能引发的城市内涝、局地山洪和地质灾害等，同时警惕短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气的危害。

气象台预计，5月7日起，强降雨范围将明显缩小，本轮降雨过程趋于结束。

另外，受冷空气和降雨的共同影响，5月5日至6日两天，西北地区东部、西南地区东部、江淮、江汉、江南等地气温将下降4至8摄氏，局地超过10摄氏度；长江中下游以北地区有四至五级风，阵风六至八级。