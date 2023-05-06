习近平：完善新时代人口发展战略 以人口高质量发展支撑中国式现代化

中国国家主席习近平在二十届中央财经委员会第一次会议上强调，要完善新时代人口发展战略，努力保持适度生育水平和人口规模，提高人口整体素质，以人口高质量发展支撑中国式现代化。

新华社报道，习近平星期五（5月5日）下午主持召开二十届中央财经委员会第一次会议，强调做好新一届中央财经委员会工作，研究加快建设现代化产业体系问题，研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。

习近平强调，现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础，必须把发展经济的着力点放在实体经济上。人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事，必须着力提高人口整体素质，以人口高质量发展支撑中国式现代化。

会议指出，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，关系中国在未来发展和国际竞争中赢得战略主动。要把握人工智能等新科技革命浪潮，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。

会议强调要坚持以实体经济为重，防止脱实向虚；坚持稳中求进、循序渐进，不能贪大求洋；坚持三次产业融合发展，避免割裂对立；坚持推动传统产业转型升级，不能当成“低端产业”简单退出；坚持开放合作，不能闭门造车。

会议还指出，要完善新发展阶段的产业政策，把维护产业安全作为重中之重，强化战略性领域顶层设计，增强产业政策协同性；加强关键核心技术攻关和战略性资源支撑，从制度上落实企业科技创新主体地位。

在人口问题上，会议指出，当前中国人口发展呈现少子化、老龄化、区域人口增减分化的趋势性特征，必须全面认识、正确看待中国人口发展新形势，完善新时代人口发展战略，认识、适应、引领人口发展新常态，着力提高人口整体素质，努力保持适度生育水平和人口规模，以人口高质量发展支撑中国式现代化。

会议也具体谈到，要把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程，发展普惠托育服务体系，推动建设生育友好型社会，也要实施积极应对人口老龄化国家战略，推进基本养老服务体系建设等。

中共政治局常委、国务院总理、中央财经委员会副主任李强，中共政治局常委、中央书记处书记、中央财经委员会委员蔡奇，中共政治局常委、国务院副总理、中央财经委员会委员丁薛祥出席会议。